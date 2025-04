Jogador Vinicius Souza, ex de Anitta, reaparece com a mãe de sua filha

Apenas dois meses após o fim do romance relâmpago com a cantora Anitta, o jogador de futebol Vinicius Souza, de 25 anos, voltou a agitar os holofotes ao anunciar a reconciliação com a empresária Isabelle Michel, mãe de sua filha Maria Eduarda, de apenas um aninho.

O anúncio oficial foi feito na noite deste domingo (6), quando o casal compartilhou nas redes sociais fotos repletas de carinho, sorrisos e uma atmosfera de reconciliação familiar. Vinicius, que atualmente joga no Sheffield United, da Inglaterra, surpreendeu com a declaração pública que não só expôs a volta do relacionamento, como também emocionou fãs ao inserir a fé cristã como ponto central da nova fase da relação.

"Depois de um tempo separados, Deus nos trouxe de volta, não apenas como uma família unida, mas fortalecidos n’Ele. Aprendemos que sozinhos somos frágeis, mas quando caminhamos juntos e colocamos Deus no centro, encontramos a verdadeira força", escreveram, em uma publicação conjunta no Instagram.

E não parou por aí. O casal ainda citou um versículo bíblico para simbolizar o novo recomeço: “Assim como diz em Eclesiastes 4:12: 'Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade'. Hoje, nossa família não é apenas um laço de sangue, mas um alicerce firmado na fé”.

Vale lembrar que o jogador viveu um romance breve — e muito comentado — com Anitta no final de 2023. Os dois chegaram a viajar juntos e foram flagrados trocando carinhos em diversos países da Europa. No entanto, como num passe de mágica, o namoro esfriou e terminou discretamente em fevereiro de 2025.