Whindersson volta aos palcos após internação psiquiátrica

Whindersson Nunes reapareceu publicamente neste domingo (6) após um período de recolhimento que preocupou fãs e movimentou as redes. Em sua primeira apresentação após a internação voluntária em uma clínica psiquiátrica, o artista subiu ao palco em São Paulo e mostrou que está mais afiado, e mais humano, do que nunca.

O espetáculo, batizado de “Isso Definitivamente Não é um Culto”, é uma reinvenção provocadora de seu show anterior, que já arrancava gargalhadas enquanto levantava reflexões profundas. Desta vez, Whindersson vai além: com coragem, ele transforma sua própria internação em piada e entrega momentos catárticos ao abordar temas como o “fim do mundo”, vício em redes sociais e religião. O humor ácido e inteligente segue presente, mas agora vem embalado por uma sensibilidade ainda mais evidente.

Antes de entrar em cena, o humorista surgiu nos bastidores com o sorriso de quem sabe que está dando um passo importante — e foi só acenar para os fotógrafos para a internet vir abaixo. A plateia, que lotou a casa de shows na capital paulista, reagiu com entusiasmo a cada piada e a cada momento de vulnerabilidade dividida no palco.

Whindersson já tem oito sessões marcadas só em São Paulo, segue para Campinas e, em maio, embarca para uma intensa turnê internacional por cinco países da Europa em apenas nove dias. Portugal, Irlanda, Inglaterra, Suíça e Alemanha vão receber a nova versão do humorista — mais maduro, mais verdadeiro e ainda dono do timing mais preciso da comédia nacional.