Roberta Close surge no Rio após anos de reclusão ao lado do marido suíço

Roberta Close, um dos maiores ícones de beleza e sensualidade dos anos 1980, foi flagrada neste domingo (6) em uma raríssima aparição pública no Brasil. Aos 60 anos, a ex-modelo e socialite foi clicada ao lado do marido suíço, o empresário Roland Granacher, durante um passeio discreto por um restaurante no tradicional bairro do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Mas, como era de se esperar, o casal não escapou dos flashes atentos dos fotógrafos.

Fora dos holofotes há décadas, Roberta mora na Suíça há mais de 30 anos. A última aparição pública da musa no Brasil havia sido há tanto tempo que muitos fãs chegaram a se perguntar se ela voltaria a ser vista por aqui algum dia. E quando isso finalmente aconteceu, foi como se o tempo tivesse parado: elegante, reservada e acompanhada do marido com quem está casada desde 1993, Roberta parecia completamente em paz com o anonimato cuidadosamente cultivado ao longo dos anos.

Em uma entrevista sincera concedida ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, Roberta abriu o coração sobre os motivos que a levaram a deixar o Brasil: “Estudei muito pouco. Tive problemas para estudar. Quando eu comecei a ir à escola assim [mulher], eu disse: 'não dá'. Então, aprendi a viver um pouco sempre separada das pessoas. Não tenho medo de viver só. Vou viver só com o meu marido”, disse, revelando que o preconceito a forçou a buscar liberdade fora do país.

Ela foi além ao dizer que sua mudança foi, na verdade, uma fuga pela sobrevivência: “A gente tem que abrir mão de algumas coisas. E eu escolhi viver fora do Brasil. Foi uma imigração política, porque eu não tinha no meu país as coisas que eu tinha lá fora, como o casamento, os documentos...”, declarou.