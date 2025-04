Escândalo em "Round 6": Ator de 80 anos é condenado por assédio

Aclamado internacionalmente após viver o Jogador 001 em “Round 6”, o ator sul-coreano Young Su, de 80 anos, foi condenado a um ano de prisão por assédio sexual. A sentença, que teve enorme repercussão na Coreia do Sul e no exterior, foi mantida mesmo após recurso da defesa, que tentava reverter a decisão emitida em primeira instância no ano passado.

O caso diz respeito a dois episódios de assédio contra uma jovem de 22 anos, ocorridos em 2017. A vítima fazia parte da mesma companhia de teatro que o veterano artista. De acordo com os promotores, Young Su teria se aproveitado da sua posição de prestígio para constranger a jovem. “Um veterano com quase cinco décadas de carreira que assediou uma jovem e indefesa integrante do grupo”, disseram os representantes do Ministério Público.

No tribunal, o ator fez um depoimento emocionado, demonstrando arrependimento, embora ainda negue as acusações. “Estou envergonhado de estar em um tribunal com a minha idade. Se minhas palavras ou ações foram erradas, eu aceito as consequências. No entanto, mesmo após refletir, eu acredito que não cometi nenhum ato que possa ser considerado assédio”, afirmou.

A condenação chocou fãs da série de sucesso da Netflix, que elevou o nome de Young Su ao estrelato global. Em tom de desespero, ele completou: “Se minhas palavras ou ações feriram alguém, me arrependo disso. Meus 80 anos de vida foram transformados em pó. Me sinto vazio. Só quero voltar para casa.”

Apesar da defesa insistir na inocência do ator, a Justiça optou por manter a sentença, citando evidências consistentes e depoimentos que corroboram a versão da vítima. O caso levanta novamente o debate sobre abuso de poder em ambientes artísticos, especialmente quando envolve figuras de autoridade e jovens profissionais.

A Netflix ainda não se pronunciou oficialmente sobre a condenação. Com a segunda temporada de “Round 6” em produção, a repercussão da sentença coloca o elenco da série novamente sob os holofotes — mas, desta vez, longe da ficção e muito perto da realidade.