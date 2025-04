Juju Ferrari visita Andressa Urach após pancadaria e internação

O clima que antes era de guerra parece ter dado lugar à reconciliação, ou, no mínimo, à trégua. Internada há três dias com pneumonia, a influenciadora Andressa Urach revelou nesta quarta-feira (9) que recebeu uma visita que ninguém esperava: Juju Ferrari, sua antiga rival, com quem já protagonizou cenas dignas de novela.

O reencontro entre as duas aconteceu no quarto do hospital particular onde Urach está internada no Rio de Janeiro, após dar entrada com fortes dores no peito e falta de ar. Além do susto com o diagnóstico, a ex-A Fazenda também se disse abalada com o valor da internação: “R$ 15 mil”, revelou. E entre um antibiótico e outro, quem bateu à porta foi justamente a mulher com quem ela já dividiu tapas, xingamentos e até estilhaços de vidro.

Para quem não se lembra, no final de 2024, Andressa e Juju se envolveram em uma confusão explosiva durante uma festa em São Paulo. A discussão, acalorada desde os bastidores, culminou em agressões físicas. Em um vídeo que viralizou nas redes, Juju aparece dançando perto de Urach, que não gostou da aproximação e reagiu cuspindo na rival. Juju revidou com um tapa certeiro, e a cena terminou com Urach ferida no rosto por um copo que segurava — ela precisou de atendimento hospitalar e levou pontos no corte.

Na ocasião, Urach explicou: “Ela estava debochando de mim durante toda a festa”. Desde então, as duas não se falavam publicamente — até agora.