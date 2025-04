Tony Bellotto passa por cirurgia e equipe dos Titãs se pronuncia

O susto foi grande, mas há motivo para alívio entre os fãs de Tony Bellotto. O guitarrista dos Titãs passou por uma cirurgia após ser diagnosticado com câncer no pâncreas no início de março e, nesta quinta-feira (10), a equipe da banda atualizou o público sobre o estado de saúde do músico.

“Nosso querido Tony Bellotto fez a cirurgia. O procedimento foi bem-sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação. Estamos muito felizes e agradecemos o carinho e o apoio de todos”, diz a nota oficial divulgada nas redes sociais do grupo.

A notícia trouxe esperança para quem acompanha de perto a trajetória de Bellotto, ícone do rock nacional e presença marcante nos palcos há mais de quatro décadas. O anúncio do câncer pegou os fãs de surpresa há pouco mais de um mês, quando o próprio artista gravou um vídeo explicando que descobriu o tumor durante exames de rotina.

“Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo doutor Marcelo Cerqueira César Machado”, disse ele na ocasião, mantendo a serenidade e a coragem mesmo diante do diagnóstico.

No vídeo, Tony ainda contou que se afastaria temporariamente da agenda de shows dos Titãs, que seguem na estrada com o apoio do guitarrista Alexandre de Orio. Mesmo diante do desafio, o músico fez questão de tranquilizar os fãs: “Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade”.

Ele ainda se mostrou inspirado por um de seus maiores parceiros de banda: “Inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. Nos vemos em breve”, completou.