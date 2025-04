João Pedro Oliveira conquista público com filme sobre resistência negra

O cinema brasileiro segue ganhando espaço no circuito internacional e João Pedro Oliveira é um dos nomes que protagonizam esse movimento. Depois de conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Brasília, o artista agora brilha nos festivais de Cartagena (Colômbia) e Panorama (Salvador, Bahia) com o filme E Seu Corpo é Belo.

Dirigido e roteirizado por Yuri Costa, o curta é ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1970 e transita entre terror, musical e romance. A trama acompanha Carlos, um jovem negro que reencontra o ex-namorado em um baile black e se depara com mágoas do passado que ganham forma física. Além de homenagear a cultura soul e o movimento Blaxploitation, a obra levanta questões sobre racismo, homofobia e o direito de amar.

“Levar E Seu Corpo é Belo pra Cartagena tem sido um desses momentos que a gente sente no corpo inteiro. É um filme que fala de desejo, de afeto, de memória, de negritude. E fala tudo isso a partir do subúrbio carioca dos anos 70, uma época que, no nosso cinema, ficou muito marcada pelo Cinema Novo, pelo Glauber Rocha, por essa busca por uma estética própria, um cinema nosso, sabe? Acho bonito pensar que a gente tá continuando essa conversa, só que com outros corpos, outras urgências, outras formas de amar”, reflete João Pedro.

O ator também celebrou o reconhecimento pelo seu trabalho. “Ganhar o prêmio de Melhor Ator em Brasília foi importante, claro. Mas mais do que isso, o que me move é ver esse filme circulando, ocupando espaço nos festivais, tocando outras pessoas. O Brasil é um país de muitos Brasis, e o nosso cinema precisa contar essas histórias com liberdade de forma e de gênero. E quando eu falo de gênero, é no sentido cinematográfico, mas também de identidade, de afeto, de quem a gente é”, completa.

Além do prêmio de Melhor Ator no 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, E Seu Corpo é Belo também venceu nas categorias Direção de Arte e Edição de Som, recebeu Menção Honrosa no Festival do Rio e foi selecionado para a Mostra de Tiradentes e o FestCurtasBH.

João Pedro Oliveira, que ficou conhecido por seu papel como Serginho em Malhação: Toda Forma de Amar, também é sócio da Paó Filmes (produtora audiovisual do Grupo Dutra) e se prepara para estrear como diretor com o filme No Fim do Déjà Vu. Sua trajetória reflete o compromisso com a construção de narrativas negras potentes e afetivas, dentro e fora das telas.