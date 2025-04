"Prefiro comer lixo": Ex-atleta detona Jojo Todynho após ataque ao SUS

A internet pegou fogo nesta semana após a ex-nadadora olímpica Joanna Maranhão deixar claro, em alto e bom som, o que pensa das declarações polêmicas de Jojo Todynho sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Em tom de puro deboche e com um vídeo que viralizou, a ex-atleta não economizou nas palavras, e nem nas comparações absurdas, para mostrar sua indignação.

Tudo começou quando Jojo voltou a atacar o SUS, dizendo que o sistema "não funciona" e acusando de hipocrisia quem o defende, mas mantém plano de saúde particular. As falas da cantora, feitas durante participação em um podcast, reacenderam a revolta de figuras públicas e usuários nas redes. Mas foi Joanna quem roubou a cena.

A ex-nadadora publicou no X (antigo Twitter) um vídeo inspirado em uma trend do TikTok, no qual rebate com ironia cortante a pergunta: “Você viu o novo vídeo da Jojo Todynho?”. A sequência de respostas dubladas é um verdadeiro festival de sarcasmo: “Eu prefiro nadar de boca aberta no Tietê”, “andar descalça no chão de Lego”, “beijar o Bolsonaro” — e, para finalizar com um soco no estômago, ela mesma arremata: “Eu prefiro comer lixo”.

O conteúdo viralizou em poucas horas, impulsionado pela insatisfação de muitos com o posicionamento da cantora. A fala de Jojo, que caminha para uma possível candidatura política em 2026 por um partido conservador, tem causado reações inflamadas. “A teoria ela é maravilhosa, perfeita, mas a hipocrisia é mais ainda. Se é tão perfeito assim, está fazendo o que com o plano de saúde?”, declarou ela no vídeo que inflamou as redes.