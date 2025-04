Comentarista questiona cor de repórter ao vivo: ‘Você é preto ou branco?’

Uma situação, no mínimo, inusitada aconteceu durante o programa Além da Notícia desta terça-feira (8). Enquanto opinava sobre um caso de cota racial, a comentarista Júlia Lucy questionou a cor do repórter Felipe Reis e duvidou da resposta do jornalista. Tudo aconteceu ao vivo no programa que é comandado por Paulo Mathias (Ex Jovem Pan e SBT).



“Teve uma professora negra que foi afastada da Universidade Federal da Bahia para dar lugar a uma candidata branca. A discussão vai girar em torno se as quotas raciais são eficazes. E aí, Juju?”, questionou Paulo Mathias, após dar a notícia.

Foi então que Lucy se voltou para o repórter Felipe Reis, que é claramente branco, e questionou: “Você é preto ou branco?”.Visivelmente constrangido, o jornalista foi enfático: “Eu sou branco. Me auto-identifico branco”.Júlia então seguiu desconfiando: “Eu tenho dúvida em relação a você… Mas assim, aqui no Brasil gente é uma sociedade muito miscigenada. E é muito comum, inclusive, às vezes uma pessoa... Minha avó, por exemplo, é morena”.No corte, que viralizou nas redes sociais, houve uma enxurrada de comentários sobre a situação. “Essa moça é o que? Pq acho que ela precisa estudar, analisar melhor”, disse uma internauta. “Ah, avó era morena... o q é morena na régua racial da mocinha?”, questionou outro.Teve também quem se aprofundasse na questão envolvendo a notícia: “O Brasil é bem miscigenado. Isso é maravilhoso, mas traz uma enorme complexidade. A questão é que neste caso e se espalha para outros é a seguinte: Até quando a cor será mais importante que a nota e/ou formação profissional da(o) candidata(o)?”.VEJA: