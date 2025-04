Aos 80 anos, Leci Brandão passa mal em show e é retirada do palco

Ícone da música brasileira e símbolo da resistência cultural, Leci Brandão, de 80 anos, precisou ser retirada às pressas do palco neste sábado (12), durante uma apresentação emocionante no festival Isso é Samba, realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A cantora sofreu um mal-estar repentino e preocupou a plateia, que acompanhava o show até então com entusiasmo.

Segundo nota oficial divulgada por sua equipe, Leci teve umdaram ansiosos por atualizações nas redes sociais. pico de pressão arterial e sofreu um mal súbito. Imediatamente, a produção a conduziu para a ambulância UTI disponível no evento, e ela foi transferida para o Hospital Samaritano Paulista. Os fãs, pegos de surpresa, aguar

No domingo (13), o empresário da artista tranquilizou os admiradores ao confirmar que ela já estava em casa e se recuperava bem. "Ela teve alta ontem mesmo, no início da noite, e foi para casa. Teve um pico de pressão que acabou deixando-a tonta. E segue bem, graças a Deus. Fez uma bateria de exames e está tudo ok. Vai seguir trabalhando normal, como os médicos autorizaram", informou.

Ainda no Instagram, a equipe da sambista fez questão de agradecer o carinho dos fãs. "Passou por exames de tomografia, raio-x e laboratorial, todos felizmente com resultados positivos e tranquilizantes! A cantora passa bem e deverá ter alta ainda hoje no início da noite", dizia o comunicado.