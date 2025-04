Tadeu Schmidt é acusado de plagiar discurso de Tiago Leifert no BBB25

Na grande final do Big Brother Brasil 25, o clima de festa deu lugar a uma polêmica daquelas. Tudo começou quando Tadeu Schmidt, visivelmente emocionado, anunciou a vitória da participante Renata Saldanha. O que deveria ser um momento de celebração acabou se transformando em alvo de críticas ferozes nas redes sociais.

Durante seu discurso, Tadeu destacou as conquistas da sister, exaltando sua trajetória como se estivesse narrando uma saga épica. Mas bastou o programa sair do ar para que o assunto explodisse no X, antigo Twitter. A acusação é de que o apresentador teria copiado, na cara dura, o lendário discurso de Tiago Leifert na final do BBB21, quando Juliette Freire foi consagrada campeã.

"Estou passado que o Tadeu fez uma cópia do discurso do Tiago para Juliette... ficou péssimo", detonou um internauta. Outro disparou: "Tadeu tentou fazer um discurso da Juliette para a Renata, mas não brilhou". E teve quem debochasse: "O Tadeu jurou que estava fazendo um discurso do nível desse aqui", postando o vídeo da fala de Leifert.

Mas não foi só o conteúdo que incomodou. A emoção de Tadeu, que chegou a lacrimejar ao vivo, também dividiu opiniões. “O Tadeu chorando com esse discurso horrível para essa gralha”, atacou uma usuária. Outro comentário mais ácido ainda cravou: "Todos nós temos que concordar que o Tadeu é o pior apresentador da história do Big Brother Brasil. Só faz discursos totalmente sem sentido e repetitivos, ele precisa sair".