Fernando Collor é preso; relembre quais presidentes tiveram o mesmo destino

A política brasileira amanheceu em choque nesta sexta-feira (25) com a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Aos 74 anos, ele foi detido em Maceió, capital de Alagoas, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar os últimos recursos da defesa e ordenar o cumprimento imediato da pena de 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A sentença, relacionada ao escândalo de contratos irregulares com a BR Distribuidora, já havia sido determinada em 2023, mas a defesa apostava em recursos para adiar o desfecho. Não deu certo. Moraes foi direto ao ponto e classificou os embargos como “protelatórios”. Com a decisão, Collor foi preso ainda na madrugada, marcando um dos episódios mais simbólicos da história recente do país.

O ex-presidente é agora o terceiro da República a ser preso desde a redemocratização, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer, mas seu caso tem um peso diferente. A condenação de Collor é definitiva no Supremo, o que o torna o primeiro a ser detido por decisão final da Corte.

Collor foi condenado por receber quase R$ 30 milhões em propina para favorecer a UTC Engenharia em contratos com a BR Distribuidora, entre 2010 e 2014. Segundo o STF, ele utilizou sua influência política para manter diretores de sua confiança na estatal e, com isso, garantir os acordos milionários.