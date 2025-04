Grávida, filha de Leandro conta encontro com o pai em sonho: "Chorei muito"

Um reencontro além da vida. Grávida do segundo filho, Lyandra Costa, filha do eterno Leandro, da icônica dupla com Leonardo, emocionou seguidores ao revelar uma experiência que atravessa os limites da realidade. Em meio à reta final da gestação, a médica dermatologista contou que teve um sonho intenso e marcante com o pai, morto em 1998, vítima de um câncer agressivo no pulmão.

O relato, feito em entrevista à revista Quem, resgatou sentimentos adormecidos — e tocou o coração do público. “Eu tenho pensado muito nele nos últimos dias, e em como seria se ele estivesse aqui. Tinha algum tempo que não sonhava com ele, mas há alguns dias sonhei que ele me olhava no fundo dos olhos e ria para mim”, disse. A imagem serena do pai lhe trouxe uma sensação de paz tão profunda quanto inexplicável.

Mas essa não foi a primeira vez que Leandro apareceu em seus sonhos. Em outra ocasião, o sertanejo teria pedido à filha, ainda em sonho, que deixasse de chorar por ele. “Não mais. Eu ficava muito triste a cada sonho, sentia aquela saudade doída de uma vida inteira não vivida. Da última vez, chorei muito no sonho”, revelou Lyandra, em uma confissão que tocou seus fãs.

Sem se considerar uma pessoa mística, Lyandra não crava explicações sobrenaturais, mas reconhece que algo especial aconteceu. “Não sei explicar isso. Acredito que as pessoas não voltam da morte para falar com quem está vivo, mas tive essa experiência”, refletiu.

À espera de Isabela, sua segunda filha com o marido Lucas Santos, com quem já tem José, de 2 anos, Lyandra tem dividido com os fãs os bastidores da maternidade, da vida pessoal e, agora, até do invisível. Com palavras sinceras e um coração carregado de saudade, ela mantém viva a lembrança de Leandro, o pai que partiu cedo demais, mas que segue presente nos sonhos e no amor da filha.