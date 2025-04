JUBs 2025 destaca a importância dos jogos universitários para jovens atletas

Entre os dias 11 e 18 de maio, os olhos do esporte universitário estarão voltados para Goiás, que sediará o JUBs Futebol, Fut7, X1 e X2, a maior competição universitária de futebol do Brasil. Promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), o evento ocupará as cidades de Trindade, Goiânia e Goianira, reunindo atletas de todo o país em disputas de alto nível técnico e grande diversidade de modalidades, incluindo a estreia da categoria mista X2.

Mais do que troféus e medalhas, o campeonato reafirma o papel transformador do esporte na vida acadêmica. Para a membro do comitê medico da FISU Yhasmin Redondo, e também CEO do Mascote Universitário, competições como o JUBs são fundamentais para promover a saúde física e mental dos estudantes. “O esporte universitário é um pilar na construção de hábitos saudáveis e na formação do senso de pertencimento. É um espaço onde o jovem aprende sobre disciplina, autocuidado e trabalho em equipe”, destaca a especialista.

A edição 2025 traz novidades que refletem o compromisso da CBDU com a inclusão. Um exemplo é a política de incentivo à igualdade de gênero: só recebem benefícios como hospedagem e alimentação as federações que inscrevem equipes femininas. A medida tem como objetivo equilibrar a participação entre homens e mulheres nas modalidades, ampliando o protagonismo feminino no esporte.

Outro avanço é a implementação da categoria X2 mista, que garante mais oportunidades de integração entre atletas de diferentes gêneros em um mesmo time. “A participação feminina nas quadras inspira mais meninas a se envolverem com o esporte. Essa vivência é essencial para o desenvolvimento da autoconfiança e da autoestima, principalmente na fase universitária, que é marcada por grandes desafios pessoais”, reforça a CEO do Mascote Universitário.

Goiás, estado-sede desta edição, tem tradição nas modalidades do JUBs e grande representatividade no cenário esportivo universitário. A Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU) destaca a relevância do evento não só para os atletas, mas para o fortalecimento do esporte local como um todo. “Estamos empenhados em fazer a maior edição da história”, afirma Lusimar Santos, presidente da FGDU.