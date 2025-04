Thiago Nigro revela nome do bebê perdido por Maíra Cardi: "Ele nos salvou"

Thiago Nigro abriu seu coração e compartilhou com seus seguidores a dor e o aprendizado que vieram com a perda do filho que teria com Maíra Cardi. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o coach financeiro revelou que o bebê se chamaria Rafah e emocionou ao explicar o verdadeiro significado por trás da escolha do nome. "Só que o Rafah trouxe uma benção, ele veio com um propósito e a gente só entendeu isso depois. Rafah significa o Deus que cura", contou ele, visivelmente tocado.

Ao relembrar o momento doloroso, Thiago relatou que a perda devastadora foi o que permitiu que Maíra descobrisse a trombofilia, uma condição grave que poderia ter colocado sua vida em risco durante a gestação. "Eu tive a expectativa de viver esse momento com a gravidez anterior e foi uma experiência mágica. Até que a gente sofreu essa perda e nosso filho, que já tinha nome, era Rafah, ele faleceu. Foi muito duro para mim, eu tinha criado muita expectativa, eu queria muito um menino. Isso me frustrou muito quando ele faleceu", desabafou.

O influenciador também explicou que, após a tragédia, o casal decidiu recorrer à fertilização in vitro (FIV) para continuar o sonho de aumentar a família. "Quando isso aconteceu, a gente tomou a decisão de fazer FIV ao invés de tentar natural", disse ele.

Ainda em seu depoimento, Thiago revelou que, apesar da dor, a breve existência de Rafah salvou a vida de Maíra. "Se o Rafah tivesse chegado até o nascimento, muito provavelmente a minha esposa iria morrer. Ela não estava tomando uma medicação que deveria porque a gente não sabia que ela tinha o que ela tem: trombofilia. No final das contas, essa perda fez duas coisas: permitindo que a gente descobrisse o que a minha esposa tem e fazendo com que a minha esposa sobrevivesse. E a gente entendeu o conceito do nome: ele não veio para curar os outros, ele veio para curar a minha própria casa. Ele me curou e curou a minha esposa”, revelou, em lágrimas.

Sempre sonhador quando o assunto é família, Thiago falou ainda sobre o desejo antigo de ter muitos filhos. "Eu vou ser pai. Dessa vez, de uma forma diferente. Eu sempre tive o sonho de ter uma família muito grande. Eu fui criado em uma família metade italiana e metade holandesa. Quando eu e a Maíra começamos, eu falei: ‘Quero que você engravide pelo menos duas vezes’. E ela topou. A gente está junto há mais de dois anos", disse o coach, relembrando também sua relação de amor com Lucas e Sophia, filhos de Maíra. "Eu vivo a paternidade de que não fui obrigado a amar, eu decidi amar. É uma relação muito diferente. Eu nunca vivi a paternidade dos zero aos quatro anos", completou, emocionado.