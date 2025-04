Homens do elenco de "Vale Tudo" articulam reação após escândalos

A crise nos bastidores de “Vale Tudo” parece longe de terminar. Envolvido em uma polêmica que já tomou proporções inesperadas, Cauã Reymond pode enfrentar nos próximos dias uma pressão ainda maior. Parte do elenco masculino da novela discute nos bastidores a possibilidade de romper o silêncio e se posicionar publicamente sobre o comportamento do ator e, mais do que isso, desafiar a cúpula da Globo, que até agora tem preferido ignorar o problema.

Segundo fontes da produção à colunista Carla Bittencourt, o movimento nasceu de conversas informais entre atores e atrizes que acompanham de perto a batalha de Bella Campos. A jovem atriz, que denunciou episódios de desrespeito por parte de Cauã, resiste bravamente à pressão da emissora para que amenize as acusações. "O único movimento aceitável, neste momento, seria um pedido de desculpas por parte do ator, não dela", afirmou uma fonte ligada à artista.

As mulheres do elenco têm cobrado que seus colegas homens também se manifestem. A avaliação é direta: talvez só um posicionamento vindo deles consiga furar o bloqueio da alta direção da Globo, formada majoritariamente por homens. Nos bastidores, o sentimento é de que as denúncias feitas por Bella, e por outras atrizes, têm sido sistematicamente minimizadas.

O que impulsiona essa possível reação não é apenas solidariedade. Há também o desconforto real de colegas que já testemunharam comportamentos abusivos por parte de Cauã. Como revelado, não foram poucos os episódios em que o galã ultrapassou limites, fez piadas ofensivas sobre colegas ou menosprezou o trabalho de outros profissionais. Ainda assim, até agora, as vozes masculinas permaneceram caladas.

Nomes como Humberto Carrão, Renato Góes e Júlio Andrade já demonstraram desconforto com as atitudes do ator nos bastidores. Segundo relatos, Cauã não poupava alfinetadas, zombando de filmes de bilheteria tímida e séries que não emplacaram. “Vou ensinar a ser ator de verdade”, ele teria dito em mais de uma ocasião.