Beyoncé usa funk brasileiro em estreia da "Cowboy Carter Tour"

Beyoncé não esconde sua admiração pela cultura musical brasileira. Na noite desta segunda (28), durante a estreia da “Cowboy Carter Tour” em Los Angeles, a estrela global deu mais um aceno ao Brasil ao mesclar um novo sample de funk na performance de “Spaghetii”. A faixa, originalmente presente no álbum Cowboy Carter, já contava com trecho de “Aquecimento das Danadas”, de DJ Mandrake, e ganhou reforço de “Essa tá quente”, composição do DJ paulistano Mimo Prod.

Em um dos momentos mais eletrizantes do show, a batida inconfundível da frase “Essa tá quente, com a parada mais pra frente. Sai da frente, segura mas tá quente” ecoou pelo estádio, dando à apresentação um tempero tipicamente carioca. O DJ Mimo Prod celebrou a escolha nas redes sociais, garantindo credenciamento ao uso de sua criação.

A presença desses samples não é novidade na trajetória de Beyoncé com o funk. Em 2013, no Rock in Rio, ela já havia dançado ao som de “Passinho do Volante”, hit do MC Federado & Os Leleks. Dessa vez, a produção da “Cowboy Carter Tour” aproveitou o legado de Mandrake, um dos pioneiros do baile funk pela Furacão 2000, para reforçar a batida dançante de “Spaghetii”.