Meghan Markle desmente boatos de divórcio; "nova lua de mel"

Em seu mais recente depoimento sobre a relação com o príncipe Harry, Meghan Markle não deixou espaço para especulações: renovada, a duquesa de Sussex declarou que o casamento do casal entra em uma fase ainda mais apaixonada. As declarações vieram durante The Jamie Kern Lima Show, onde Meghan rechaçou de vez os boatos de divórcio e entregou detalhes de um amor que, segundo ela, só cresceu com o tempo.

“Este homem me ama tanto e veja o que construímos. Construímos uma vida linda e temos dois filhos saudáveis e maravilhosos”, afirmou Meghan, emocionada, ao citar a família que formou com o herdeiro do rei Charles III. Para ilustrar a admiração pelo marido, a duquesa recorreu a uma analogia digna de fantasia: comparou Harry a um “herói de videogame”, pronto para “derrotar o dragão para proteger a princesa”.

Sete anos após o enlace, Meghan explicou que o casal finalmente encontrou “um pouco de espaço para respirar” e redescobriu o prazer de estar a sós. “Por isso sinto que agora estamos realmente na nossa fase de lua de mel”, completou ela, garantindo que a relação segue firme, longe dos holofotes negativos.