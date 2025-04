Saiba porque Leonardo se recusou cantar ao lado dos "amigos" na Globo

A ausência de Leonardo no bloco sertanejo do show que comemorou os 60 anos da TV Globo em 28 de abril surpreendeu fãs. Afinal, ele integra o projeto Amigos, ao lado de Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano. No espetáculo ao vivo no Rio de Janeiro, as duas duplas dividiram o palco, mas o sertanejo de 58 anos optou por não aparecer.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, da Folha de S. Paulo, Leonardo recusou o convite por ressentimento em relação a uma reportagem da Globo em 2024. A matéria mencionou seu nome em uma investigação sobre fazendas acusadas de irregularidades trabalhistas, mas, ao ter seu nome retirado da polêmica pelo Ministério Público, não recebeu o mesmo destaque do “desfaro”.

Leonardo teria considerado a cobertura parcial e resolveu manter distância do evento que reunia ícones do sertanejo. Fontes próximas ao cantor afirmam que ele não queria ofuscar a celebração nem alimentar mais especulações, por isso preferiu abrir mão de dividir o microfone com os antigos parceiros.

O projeto Amigos nasceu na década de 1990 com as duplas Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo. Após a morte de Leandro, em 1998, o show foi interrompido até ressurgir em 2019, quando os artistas vivos voltaram a lotar estádios pelo Brasil até uma nova pausa em 2024.