Cauã Reymond e Bella Campos causam novo climão em gravação de Vale Tudo

O remake de Vale Tudo vive um momento de tensão nos bastidores. Durante a gravação de uma das cenas mais explosivas da novela, Cauã Reymond e Bella Campos voltaram a se estranhar, e o diretor Paulo Silvestrini precisou segurar o clima.

A sequência mostrava a personagem Maria de Fátima (Bella) provocando César (Cauã) com frases desafiadoras, como “Vai, deixa de ser frouxo”. A disputa culmina em um tapa no rosto de Fátima e um empurrão que faz a atriz tropeçar e ralar o joelho. Para completar o quadro de agressividade, a vilã quebra o próprio celular com o pé, simulando um assalto dramático.

Mas a encenação parece ter ressuscitado um atrito real. Fontes do portal Léo Dias revelam que, já cientes do histórico de desavenças entre os protagonistas, Silvestrini optou por ensaiar as cenas separadamente com cada um, em reuniões privadas. Mesmo assim, o clima permaneceu carregado. Insatisfeitos com as performances um do outro, Cauã e Bella protagonizaram momentos de desconforto tão intensos que a equipe técnica foi retirada do set.

No fim, apenas o diretor, o cinegrafista e os dois atores permaneceram para concluir a gravação.