Filho da atriz Ju Colombo morre aos 21 anos após mal súbito

A atriz Ju Colombo, conhecida por sua passagem em No Rancho Fundo, da TV Globo, enfrenta a dor mais profunda: o falecimento do filho caçula, Lucas Colombo, de apenas 21 anos, na manhã do dia 25 de abril, em seu quarto na Califórnia. O jovem, que cursava estudos na Universidade Soka da América, sofreu um mal súbito e não resistiu, deixando a família em choque.

Lucas convivia desde o nascimento com uma condição congênita na válvula mitral do coração. Apesar de controlada por acompanhamento médico, a doença exigia vigilância e preparativos para uma possível intervenção cirúrgica. Foi justamente durante a expectativa de agendar a operação que ocorreu a tragédia.

Em comunicado emocionado nas redes sociais, Ju Colombo descreveu o filho como “um jovem vibrante e realizado, que havia conquistado muitos de seus objetivos”. Ela relembrou a última conversa que tiveram, marcada pelo carinho mútuo: “Eu falei ‘Lucas, te amo, estou muito orgulhosa de você’, e ele respondeu com a alegria de sempre.”

Carinhosamente apelidado de “Di Menor”, Lucas conquistou amigos e admiradores na comunidade universitária em San José. Além de se dedicar aos estudos, ele participava ativamente de eventos culturais, sendo fotografado recentemente em um show de Tyler, the Creator. Na última postagem, tranquilizou a mãe: “Pode ficar tranquila, mãe, teu filho tá vivendo, e tá vivendo bem!”.

A comoção tomou conta de colegas e fãs de Ju Colombo, que encontrou amparo em sua fé budista. Em uma noite que se seguiu ao velório, ela relatou ter acordado ao som de um pássaro cantando, interpretando o momento como a presença espiritual de Lucas: “Senti que ele está no meu coração e viverá comigo para sempre”.