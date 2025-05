R$ 92 milhões; saiba os custos do Show de Lady Gaga em Copacabana

A realização do mega-show de Lady Gaga em Copacabana, previsto para este sábado (3/5), envolve cifras que vão muito além do generoso cachê da estrela pop. Documentos obtidos pela coluna revelam que apenas o transporte dos mais de 70 toneladas de equipamentos, de palcos modulares a estruturas de som e iluminação, custará R$ 24,5 milhões.

A empresa responsável pelo evento detalha em ofício à Prefeitura do Rio que serão necessárias três aeronaves Boeing 767 para trazer e levar todo o maquinário utilizado na “Chromatica Ball Tour”. Os voos de carga ocorreram no início da semana, marcando o início de uma operação internacional de logística sem precedentes na festa carioca.

Com um orçamento total estimado em R$ 92 milhões, o espetáculo conta ainda com o apoio de R$ 15 milhões em patrocínio da prefeitura, recurso destinado especialmente à logística do transporte. O restante da verba inclui o cachê de Lady Gaga, montagem de palco, equipe técnica e infraestrutura local para receber cerca de 1,6 milhão de espectadores.

Enquanto fãs se preparam para “enlouquecer” nas areias de Copacabana, o montante reservado para mover o show impressiona: quase um quarto do orçamento total será investido exclusivamente em voos de carga.