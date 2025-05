Leda Nagle defende filho após declaração de Nicolas Prattes sobre Zoe

A jornalista Leda Nagle causou burburinho online na última sexta-feira (2) ao publicar um registro afetuoso de Duda Nagle com a filha Zoe, fruto do relacionamento anterior do ator com Sabrina Sato. A imagem, acompanhada da legenda “Amor de pai e filha! #AmorEterno #PaideVerdade #BelaZoe”, foi interpretada por internautas como uma resposta velada às declarações de Nicolas Prattes sobre sua relação com a enteada.

A repercussão ganhou força depois que Prattes, em entrevista durante a pré-estreia do reality Minha Mãe Com Seu Pai, comandado por Sabrina, descreveu Zoe como “uma almazinha cristalina” que o conquistou “amor à primeira vista”. “Ela é aquilo: é uma criança inteligente, acima da média, que sabe ler o ser humano, que ensina a gente muita coisa todo dia”, disse o ator, lembrando ainda que a pequena o chama de Zezé.

Em vídeos nos Stories, Prattes também exaltou sua parceria com a menina em momentos de lazer na piscina e escreveu: “Minha parceirinha, que me ensina muito e quase tudo sobre a vida”. Embora as declarações tenham sido vistas como demonstração sincera de afeto, muitos seguidores entenderam a publicação de Leda como um contraponto à menção ao vínculo do ator com Zoe.

Com o debate reacendendo questionamentos sobre paternidade em famílias reconfiguradas, a hashtag #PaideVerdade tomou as redes. Agora, fãs de Duda e Nicolas acompanham de perto essa disputa de afeto que extrapola a convivência familiar e mobiliza o público online.