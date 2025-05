Fisiculturista Gui Bull morre aos 30 anos e namorada detalha causa da morte

O mundo do fisiculturismo foi abalado nesta terça-feira (6) com a notícia da morte do atleta e consultor esportivo Guilherme Henrique, conhecido como Gui Bull, aos 30 anos. A confirmação veio pelas redes sociais de sua namorada, a médica Jéssica Belenello, que também explicou a verdadeira causa do falecimento e apagou de vez os boatos envolvendo substâncias proibidas.

Em homenagem comovente, Jéssica postou fotos e vídeos do casal, relembrando o amor e os planos interrompidos pela tragédia. “Ainda espero aquela notificação com seu ‘já fez suas coisinhas?’ e aquele áudio com sua voz calma dizendo que tudo está bem. Mas essa espera rasga meu peito”, desabafou, emocionando seguidores.

Nos Stories, a médica foi ainda mais contundente ao rebater boatos sobre consumo de anabolizantes: “A causa da morte do Gui não foi ‘suco’, como muitos desinformados e maldosos andaram dizendo. A causa foi asfixia por broncoaspiração e não tem relação alguma com hormônios ou esteróides”.

Jéssica pediu respeito absoluto ao luto e avisou que perseguirá legalmente quem espalhar fake news ou fizer comentários ofensivos. “Se você não tem algo bom a dizer, simplesmente fique em silêncio. O Gui merece ser lembrado pela luz que trouxe às nossas vidas”, concluiu.