Influencer comenta sobre decisão de Ludmilla e Brunna darem à luz nos EUA

Ludmilla e Brunna Gonçalves deram as boas-vindas à primeira filha, Zuri, nascida na última quarta (14) em Miami, nos Estados Unidos. Mas o que era para ser apenas um momento de celebração virou motivo de questionamentos nas redes sociais. A escolha do local do parto, que garante à bebê a cidadania americana, dividiu opiniões e reacendeu uma discussão cada vez mais frequente entre brasileiros: ter filhos no exterior é uma escolha estratégica ou demonstra falta de orgulho pelo país?

Críticas surgiram com força. “Cadê o orgulho do Brasil?”, escreveu um usuário. Por outro lado, muitos saíram em defesa da cantora, elogiando sua postura como mãe. “Garantir o melhor para os filhos nunca deveria ser motivo de julgamento”, comentou uma seguidora.

Quem também se posicionou foi a influenciadora Adriana Muller, gaúcha que vive entre Portugal e Inglaterra e é mãe de quatro filhos. Ela não só compreendeu a atitude de Ludmilla, como fez questão de comentar o caso. “Ela está sendo visionária. Não é sobre ‘fugir do Brasil’, mas sobre garantir oportunidades e segurança. Isso não diminui o amor dela pelo país, só reforça o amor que ela já sente pela filha”, afirmou.

A estratégia não é inédita entre celebridades brasileiras. Além de Ludmilla, outras personalidades como Luciana Gimenez e Simone Mendes também escolheram os Estados Unidos como cenário do parto. Thammy Miranda e sua esposa, Andressa Ferreira, seguiram o mesmo caminho e tiveram o filho Bento em Miami, em 2020. A justificativa costuma ser a mesma: oferecer mais liberdade, segurança e oportunidades para os filhos desde o nascimento.