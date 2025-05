Poliana Rocha comenta ausência em festa de Virginia: "Não tem obrigação"

Poliana Rocha, esposa de Leonardo e sogra de Virginia Fonseca, decidiu colocar um ponto final nas especulações após não ter sido vista em uma festa organizada pela nora em Goiânia.

O evento, uma espécie de “open house” exclusivo para amigas próximas, aconteceu na luxuosa mansão de Virginia e movimentou a internet. Mas, enquanto influenciadoras, amigas íntimas e até colegas de trabalho marcavam presença, muitos seguidores estranharam o fato de Poliana não ter dado as caras.

Conhecida por manter uma relação pública e aparentemente próxima com a nora, Poliana respondeu abertamente a um questionamento feito por um fã em seus stories. Sem rodeios, ela esclareceu: “Foram as amigas dela, nada a ver levar a sogra. Ela não tem obrigação de me convidar em tudo o que faz!”.

A resposta pegou muitos de surpresa, principalmente porque Poliana costuma participar de diversos momentos da família, inclusive projetos profissionais. Dessa vez, no entanto, ela fez questão de reforçar que respeita o espaço e as escolhas de Virginia, inclusive quando não está incluída nos convites.