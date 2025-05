Saiba quais as últimas atrações internacionais confirmadas no 'The Town'

A produção do festival anunciou, nesta segunda-feira (19), mais uma leva de artistas para a próxima edição do evento, marcada para os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre os destaques, o rapper Travis Scott foi confirmado como o headliner do dia 6 de setembro. Conhecido por suas apresentações e visuais grandiosos, ele será o responsável por encerrar a noite no palco Skyline.

No mesmo dia, quem também sobe ao palco é Lauryn Hill, ícone do R&B e do hip hop mundial. A cantora vai se apresentar no palco The One, e ao lado dos filhos YG Marley e Zion Marley.

A data dedicada ao hip hop ainda terá nomes de peso como Don Toliver, Filipe Ret, Matuê, MC Cabelinho e a poderosa Karol Conka em um show conjunto com Ajuliacosta e Ebony. O palco vai tremer.

Outra confirmação que fez barulho foi a de Ludmilla, que comandará o encerramento do The One no dia 14 de setembro. Quem também se apresenta na mesma noite é a diva pop Gloria Groove, colocando o público para dançar.

O festival já conta com outros nomes anunciados, dentre eles Katy Perry, Mariah Carey, Green Day, Sex Pistols, Iggy Pop e Bruce Dickinson.