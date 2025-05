Jojo Todynho desiste de adotar Francisco, menino angolano

Jojo Todynho revelou nesta terça-feira (20/5) que desistiu oficialmente do processo de adoção de Francisco, menino angolano com quem criou laços desde 2023. Em uma série de respostas a seguidores no Instagram, a cantora explicou os motivos da decisão.

“[O Francisco] está muito bem, graças a Deus. Não tive coragem de tirá-lo da família e achei melhor apadrinhar e ajudar no futuro dele. Além da responsabilidade de mantê-lo seguro em nosso país, que está um caos. E no final do ano pretendo ir a Angola vê-lo”, explicou.

O relacionamento entre Jojo e Francisco começou em setembro do ano passado, quando ela conheceu o garoto durante uma viagem. Comovida com a história dele, a cantora deu início ao processo de adoção e chegou a celebrar, em julho de 2024, que os trâmites estavam sendo concluídos. No entanto, os planos tomaram um novo rumo nos últimos meses.

A artista contou que optou por apadrinhá-lo e arcar com os custos da vida dele fora do Brasil, garantindo sua educação até a faculdade. “Vou manter ele lá fora, custeando a vida dele até terminar a faculdade. Ele vem [para o Brasil] nas férias dele, ele viaja comigo, vem para cá, vai viajar comigo”, contou Jojo em entrevista ao Leo Dias.

Ela também falou abertamente sobre a maternidade e foi direta ao dizer que, por enquanto, não pretende ser mãe: “Quando eu estiver com minha vida estruturada por completo”, afirmou.