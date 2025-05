Maíra Cardi detona funcionários após erro em obra da mansão: "piada"

A influenciadora Maíra Cardi, de 38 anos, compartilhou nesta terça-feira (20) um vídeo revelando o que chamou de “absurdo” na execução do projeto arquitetônico: armários instalados tão altos que beiram o inacessível, mesmo para quem tem estatura acima da média.

No vídeo, Maíra entra no cômodo e se depara com os móveis suspensos. Surpresa, questiona a arquiteta: “Mayara, como eu pego uma panela nesse armário?”. A profissional responde com franqueza: “A gente perguntou se teria escada porque ficou inalcançável.” A reação de Maíra veio na hora: “Você acha?”, rebate, em tom sarcástico.

Visivelmente insatisfeita, ela ainda ironiza: “Se você tiver a partir de dois e sessenta, alcança a primeira prateleira.” Apesar das brincadeiras, a situação exigiu atitude. “Vai ter que arrancar isso e a gente desce”, afirmou, determinada a corrigir o problema.

A cena ganhou ainda mais repercussão quando ela pediu a opinião dos seguidores sobre o estilo de decoração escolhido: “Sou completamente leiga, deixei tudo nas mãos dos profissionais. Nunca pensei que poderia existir um armário assim”, desabafou.