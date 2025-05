Ex-apresentador da Globo revela câncer e se prepara para cirurgia no pulmão

Jonas Almeida, de 45 anos, ex-apresentador da TV Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo, revelou na noite desta quarta-feira (21) que está enfrentando uma batalha contra o câncer de pulmão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista abriu o coração e contou que seria submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (22) para a retirada de 20% do pulmão.

“A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No início foi, muito, muito pesado”, desabafou Jonas, visivelmente comovido.

Segundo o jornalista, o diagnóstico só foi possível após uma gripe insistente, que o levou a fazer uma tomografia. O exame revelou um tumor no pulmão, e desde então sua rotina mudou completamente. No relato, Jonas detalha o que enfrentará nos próximos dias: “Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também”.

Jonas expôs sua angústia quanto ao futuro da filha. “Não era para agora um negócio desse acontecer. No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: ‘minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?’”, revelou o ex-apresentador.

Jonas mostrou força ao dizer que está preparado para lutar pela vida. “Hoje eu estou muito bem mesmo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, sabe? Botar a chuteira e entrar, eu quero essa cirurgia logo. Vamos tirar o Tibério. Tem até nome, é o Tibério. É pressa para tirar, começar o tratamento e eu sei que vai dar tudo”, afirmou.