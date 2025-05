Romana, esposa de Alok, fala sobre sua contratura capsular; entenda

Romana Novais, de 34 anos, médica e influenciadora, casada com o DJ Alok, mostrou nos stories uma imagem em que aparece com ondulações visíveis nos seios, consequência da contratura capsular e do chamado rippling, efeitos colaterais que a levaram de volta ao centro cirúrgico.

“Agora tenho 360ml. Antes tinha 375ml. Essa foto é da prótese antiga. Fiz cirurgia porque tive contratura e rippling (essas ondulações aparentes)”, explicou Romana ao responder a um questionamento de fã. A contratura capsular ocorre quando o corpo reage ao implante com uma fibrose intensa, causando endurecimento, dor e deformação da mama. Já o rippling é caracterizado por ondulações visíveis na pele, principalmente em pessoas mais magras ou com pouco tecido mamário.

Apesar da troca de próteses, Romana optou por manter um volume semelhante, com apenas 15ml a menos. “Queria colocar menor, porém teria que fazer uma cicatriz em L e eu não quis, fiquei com receio da cicatriz, então preferi manter o mesmo tamanho e resolver só a dor e o rippling. Por ser atrás do músculo aparenta ser menor. Fiquei feliz com o resultado”, esclareceu.

A cirurgia para substituição das próteses aconteceu em fevereiro deste ano, e ela aproveitou o procedimento para fazer uma correção no nariz, consequência de uma rinoplastia anterior. Discreta em muitos momentos da vida pessoal, Romana surpreendeu ao compartilhar o registro das marcas que ficaram em seu corpo e a experiência dolorosa que enfrentou com a primeira cirurgia.