Nayara Macedo pega infecção em cela superlotada

Detida desde o último dia 21 em Itaquaquecetuba, a influenciadora Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, gravou um vídeo na cela em que está presa e denunciou o que define como “prisão em condições desumanas”. No registro, Any mostra mulheres amontoadas em celas sem torneiras funcionais, chuveiros precários e um “penico de concreto” que serve como sanitário, tudo compartilhado com ratos e baratas.

A situação piorou quando, segundo sua defesa, Nayara contraiu uma infecção urinária e precisou ser levada a um hospital no fim de semana. “Ela está com infecção urinária, grávida e está há quase uma semana na delegacia de Itaquaquecetuba. Sequer transferiram ela”, afirmam as advogadas Sabrina Blaustein e Victoria Ramalho, em entrevista ao site Quem.

Em carta enviada do cárcere, a influenciadora desabafa:

“Oi, gente, hoje o 'oi' está diferente, eu só consigo pensar a que ponto a maldade cruel das pessoas pode chegar pra tentar prejudicar uma pessoa, mas o meu Deus é justiça! Sei que os olhos dele estão sobre mim e quando eu acho que não vou aguentar, sinto as mãos d'Ele me sustentando, tudo tem um propósito…” Ela prossegue explicando que foi presa ao revender perfumes: “Eu só comprei perfumes de uma pessoa e REVENDI, honestamente, eu só tinha um sonho e jogaram eu GRÁVIDA, minha mãe e minha amiga numa cela. Ninguém veio me ver. Por favor, orem por nós.”

Nayara foi detida em Mogi das Cruzes sob suspeita de integrar um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados. Duas outras mulheres também permanecem presas temporariamente na mesma operação. Apesar de a defendê-la alegar que a prisão durará 30 dias, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se manifestou sobre as condições relatadas ou sobre um eventual pedido de transferência.