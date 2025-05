Alcione sai de cadeira de rodas após receber título de cidadã baiana

Após celebrar 50 anos de carreira e exibir toda a sua energia no palco da cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia, em que Alcione foi agraciada como cidadã baiana, a cantora deixou o local em uma cadeira de rodas, gerando apreensão entre admiradores que acompanham sua trajetória. A homenagem, proposta pela deputada estadual Olívia Santana, destacou o legado de mais de quatro décadas dedicadas à cultura baiana pelo Brasil.

Quem presenciou a cerimônia relata que Alcione dançou, sorriu e agradeceu calorosamente o carinho do público e dos parlamentares. Minutos depois, porém, a Marrom surgiu sendo conduzida por um assistente até o veículo oficial, o que reforçou as especulações sobre um problema de saúde ainda não esclarecido. A artista chegou a cancelar a coletiva de imprensa prevista para após o evento, limitando-se a algumas breves palavras com jornalistas.

No mês passado, um show programado em Recife precisou ser interrompido por motivos médicos não divulgados, aumentando o mistério sobre seu atual estado. Apesar do histórico de resistência e paixão pelos palcos, Alcione faz os fãs temerem que algo mais grave possa estar em curso.

Até o momento, nem a assessoria da artista nem a família se pronunciaram oficialmente para esclarecer se a cadeira de rodas foi medida preventiva ou resultado de algum incidente durante a cerimônia.