MC Poze é preso por apologia ao crime e elo com facção

MC Poze do Rodo foi preso nesta quinta-feira (29) em casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A prisão do funkeiro acontece no contexto de uma operação que investiga sua suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho e o uso de sua música para promover atividades ilícitas. Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de fazer apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas e de reforçar financeiramente o crime organizado com suas apresentações.

A investigação aponta que os shows de MC Poze ocorrem, em sua maioria, em áreas sob domínio do Comando Vermelho, sempre com a presença ostensiva de homens armados com fuzis. Esses eventos seriam, de acordo com os investigadores, uma vitrine para a ostentação da facção, com o artista cantando músicas que exaltam o tráfico e incitam confrontos armados. A polícia considera que as letras das canções ultrapassam os limites da liberdade artística e configuram crime.

Um show realizado em 19 de maio, na Cidade de Deus, chamou atenção da polícia. O evento, marcado pela presença de traficantes fortemente armados, ocorreu horas antes da morte do policial civil José Antônio Lourenço, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), durante uma operação na mesma comunidade.

“Esses eventos são realizados com o apoio direto do crime organizado e têm como objetivo não apenas promover a imagem do artista, mas fortalecer financeiramente a facção com o aumento do consumo de drogas nas comunidades”, afirma a polícia.

As investigações continuam e pretendem identificar outros envolvidos na realização dos shows e no financiamento das atividades. Um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça e cumprido nesta manhã, com base nas evidências apresentadas pelos investigadores. Para a polícia, os shows não apenas colaboram com o tráfico como se tornam ferramenta de propaganda e recrutamento dentro das comunidades.