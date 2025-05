Ex-funcionária acusa Diddy de sequestro e ameaças de morte: "Vamos matar"

Nesta terça-feira (27), a ex-funcionária e assessora pessoal do Sean “Diddy” Combs, Capricorn Clark, prestou um depoimento estarrecedor. Ela afirmou que foi sequestrada e ameaçada de morte pelo rapper em um episódio marcado por ciúmes doentios e violência brutal.

“Get dressed, we're going to go kill Mescudi”, essa foi a frase que, segundo Clark, Combs disparou após bater à sua porta em uma manhã de dezembro de 2011, armado e furioso ao descobrir que sua ex-companheira, Casandra Ventura, a Cassie, estaria se envolvendo com o também rapper Kid Cudi, cujo nome verdadeiro é Scott Mescudi.

Clark foi forçada a acompanhá-lo, e descreveu a sequência como um sequestro. O episódio, que parecia enredo de um thriller psicológico, agora está no centro de um processo que acusa Combs de liderar uma suposta rede de crimes que envolve sequestros, subornos, agressões sexuais, incêndios criminosos e tráfico sexual.

As acusações não param por aí. Clark também relatou ter sido obrigada a passar por um detector de mentiras após o sumiço de joias de diamantes, e revelou ter presenciado cenas de extrema violência. Uma das mais impactantes ocorreu quando Combs, segundo ela, espancou e chutou Cassie repetidamente. “A cada pontapé, ela encolhia-se cada vez mais na posição fetal”, descreveu, emocionada, diante do júri.

As revelações reforçam os depoimentos já prestados por Cassie e Kid Cudi. Cudi, inclusive, testemunhou sobre o misterioso incêndio em seu carro, ocorrido em janeiro de 2012, fato que, segundo Ventura, teria sido uma ameaça direta de Combs.

No tribunal, Clark chorou diversas vezes ao relatar as ameaças, incluindo o momento em que foi coagida a ajudar o ex-chefe a fugir de investigações policiais. Seu testemunho a coloca como a ex-funcionária de maior destaque a se voltar contra o rapper até o momento, contribuindo para pintar um retrato sombrio de bastidores antes intocáveis.

Se condenado pelas acusações de associação criminosa e tráfico sexual, Diddy pode enfrentar prisão perpétua.