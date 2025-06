Devin Harjes, ator de Demolidor e Gotham, morre aos 41 anos em Nova York

A morte de Devin Lee Harjes, ator norte-americano que ganhou notoriedade em séries como Demolidor e Gotham, foi confirmada neste domingo (1º), mas aconteceu ainda no dia 27 de maio, em Nova York. Aos 41 anos, mesmo após um diagnóstico de câncer em fevereiro, a família optou por não divulgar a causa oficial da morte, apenas informando que não teve relação com a doença anteriormente descoberta.

A notícia deixou fãs e colegas de profissão abalados. A confirmação veio por meio de um comunicado publicado no site oficial do artista. Conhecido por interpretar personagens intensos e complexos, Devin deixou sua marca em produções que ajudaram a redefinir o gênero de heróis e dramas policiais na TV americana.

Natural de Lubbock, no Texas, Harjes teve uma infância ligada ao campo e aos animais, especialmente cavalos. Mas foi a arte que o levou a Nova York, onde construiu sua trajetória nos palcos e, mais tarde, nas telas. Seu caminho começou no teatro universitário e no circuito alternativo até alcançar a televisão e o cinema.

Na HBO, brilhou como o boxeador Jack Dempsey em Boardwalk Empire. Mais tarde, viveu Pete Baylor, um jovem atormentado por vícios em Manifest, e ainda passou por produções de peso como Orange Is the New Black, FBI, Blue Bloods e Elementary. Em Demolidor, foi Oscar, o enfermeiro da prisão de Rikers Island. Em Gotham, deu vida ao segurança de banco Clyde.

No cinema independente, também se destacou. Foi premiado como Melhor Ator no Festival de Tolentino, na Itália, por sua performance no longa The Forest Is Red (2012). Em 2017, participou de Rebel in the Rye, cinebiografia sobre o escritor J.D. Salinger.