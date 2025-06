MC Daniel anuncia música gospel: "Só Deus pode me julgar"

Conhecido por sua presença no funk, o cantor MC Daniel de 27 anos revelou, com exclusividade à revista Quem, que vai lançar uma música no gênero gospel, e promete causar impacto com a escolha do feat. “A galera vai se impactar devido ao feat que está para acontecer”, afirmou, mantendo o mistério sobre os detalhes da colaboração.

O artista, apelidado de “Falcão” pelos fãs, vem mostrando há algum tempo sua conexão com a fé cristã. Em suas redes sociais, é comum vê-lo utilizando trilhas de worship, um subgênero musical voltado à adoração, e já demonstrou admiração por nomes do segmento, como a cantora Maria Marçal. Além disso, mantém amizade com o evangelista Deive Leonardo e chegou a conhecer Rafa Kalimann em uma célula evangélica na casa da ex-BBB.

“Minha vida mudou desde que a entreguei na mão de Deus, deixei Ele agir e entendi que meu propósito na Terra era servir, falar de Deus e pedir para que Ele cresça e eu diminua. Eu faço isso em todos os programas de TV que eu vou, nos shows e podcasts. Eu sei que minha vida é um milagre, e tudo que Deus fez por mim e pela minha família”, refletiu o funkeiro.

Apesar de algumas, MC Daniel deixa claro que não se intimida com os julgamentos de quem questiona sua escolha de unir funk e religião. “Deus não olha se a pessoa é do funk, do trap, do rap ou do pagode. Há pessoas boas e ruins em muitas áreas, e Deus sabe do coração de cada um. As pessoas usam seus preconceitos para julgar o que o outro faz ou deixa de fazer, mas só quem pode fazer isso é o cara lá de cima. Então, não me preocupo. Não devo nada a ninguém, a não ser a minha família e a Deus. É tudo por Ele e para Ele”, declarou.