Marise Wipani morre aos 61 anos no dia de seu aniversário

A atriz e apresentadora Marise Wipani, conhecida mundialmente por seus papéis nas séries "Xena: A Princesa Guerreira" e "Hércules: A Lendária Jornada", morreu justamente no dia em que completava 61 anos, na sexta-feira, 6 de junho.

A notícia pegou muitos de surpresa e foi confirmada por meio de uma publicação oficial na página da atriz no Facebook. A causa da morte não foi revelada, o que apenas aumentou a comoção nas redes sociais. Segundo o comunicado, Marise partiu "em paz, rodeada da família e amigos".

A nota ainda citou um trecho simbólico do filme Conduzindo Miss Daisy, como uma espécie de despedida da artista: “Ela só queria dizer... Eu me livrei desta vida mortal. Adeus, boa sorte, meu Deus”.

Natural da Nova Zelândia, Marise Wipani conquistou fãs ao redor do mundo ao viver personagens marcantes nas grandes produções televisivas da década de 1990. Em Xena, interpretou a rainha Kanae; em Hércules, deu vida à personagem Janista. Com presença forte em cena, ela também participou do drama britânico Soldado, Soldado e integrou o elenco do longa neozelandês Came a Hot Friday.

Mesmo com a carreira longe dos holofotes nos últimos anos, a atriz seguia admirada por sua trajetória e pelas atuações que deixaram uma marca em uma geração inteira de espectadores.

Nas redes sociais, fãs lamentaram a partida precoce e destacaram o simbolismo da data de sua morte: um último ato dramático de uma artista que soube emocionar até sua despedida final.