Bolsonaro é flagrado trocando mensagens com Michelle no meio do STF

Enquanto era interrogado no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de envolvimento em articulações para reverter o resultado das eleições de 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi flagrado trocando mensagens com sua esposa, Michelle Bolsonaro, durante o próprio depoimento.

O registro foi feito pelo fotógrafo Brenno Carvalho e mostra Bolsonaro tirando uma selfie e enviando para a ex-primeira-dama. Ela respondeu com um “oi amor”, seguido por “lindo” e “meu gato”, ao que ele retribuiu com um emoji de coração. A interação aconteceu em plena oitiva, sob os olhares atentos das autoridades e das câmeras.

As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais e provocaram reações de todos os tipos. “Pelo menos era pra Michelle... a mulher dele”, comentou um internauta. Já outro ironizou: “Vão prender ele agora por falar com a mulher?”. Entre brincadeiras e críticas, a cena dividiu opiniões e gerou ainda mais atenção ao depoimento do ex-chefe do Executivo.

Bolsonaro é investigado por possível participação em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. Ele foi o segundo nome a ser ouvido entre os envolvidos no caso, que está sob os cuidados do STF.