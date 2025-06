Catia Fonseca rompe com a Band e expõe desabafo

Catia Fonseca pegou fãs de surpresa ao anunciar, nesta quarta-feira (11), sua saída da Band. Após sete anos à frente do programa Melhor da Tarde, a apresentadora pediu a rescisão de seu contrato com a emissora e decidiu encerrar oficialmente o ciclo que, segundo ela, foi marcado por entrega, respeito e verdade.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Catia deixou claro que a decisão partiu dela. “Relações duram quando há respeito, verdade e prioridade mútua. E quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar”, escreveu, sugerindo que o clima nos bastidores já não era mais o mesmo.

A comunicadora também agradeceu nomes importantes da emissora, como Johnny Saad, Caio Carvalho e André Aguera, e fez questão de reconhecer o trabalho das equipes técnicas, de maquiagem e figurino. Com tom sereno, mas firme, deixou claro que o momento era de renovação: “Com carinho e verdade, encerro um ciclo”.

Apesar da despedida do canal, Catia garantiu que não está se afastando do público. “Essa não é uma despedida. Continuo aqui, agora também como produtora de conteúdo, com alma leve e coração cheio de ideias. Porque o futuro é de quem tem coragem de abrir espaço pro novo, e eu estou pronta”, afirmou.

A Band, por sua vez, respondeu à saída da apresentadora com uma nota à CNN: “A emissora lamenta a forma como a apresentadora Catia Fonseca rompeu seu contrato com a emissora na tarde desta quarta-feira”. O canal também informou que seguirá com o Melhor da Tarde, agora sob nova direção e com reformulações que devem ser anunciadas em breve.

Catia deixa a emissora, mas não sem deixar um recado sobre o que vem pela frente. “Como boa aquariana, acredito que recomeçar não é o fim, é voo”, escreveu. Com mais de 30 anos de televisão nas costas, ela promete seguir conectada com o público de novas maneiras.