Whindersson Nunes apoia jovens brasileiras a ganhar prêmio em Londres

As irmãs Beatriz (15) e Isabella Toassa (14), conhecidas como a "Dupla Big Bang", foram selecionadas para receber o prestigiado Global Child Prodigy Awards, que reconhece as 100 crianças e adolescentes mais talentosos do mundo. A cerimônia acontecerá em Londres, no Reino Unido, e contará com a presença das jovens, que viajam com o apoio da Tron, empresa de tecnologia e inovação fundada pelo humorista e empreendedor Whindersson Nunes e seu sócio Gildário Lima, da qual são embaixadoras.

Moradoras de Aldeia da Serra (SP), Beatriz e Isabella se destacam no cenário científico nacional como as cientistas mais jovens do Brasil, tendo sido aceitas na Academia Brasileira de Jovens Cientistas. Elas acumulam medalhas em olimpíadas de Astronomia, Robótica e Ciências, além de terem sido declaradas cientistas cidadãs da NASA, em 2021.

A Dupla Big Bang conquistou notoriedade ao produzir vídeos nas redes sociais, onde realizam experimentos, testam curiosidades e decifram "mistérios" com explicações científicas, somando hoje mais de 220 mil seguidores. Além disso, promovem a democratização da ciência em escolas públicas, especialmente em regiões periféricas, através de projetos como o "Tem Ciência Aqui!", que oferece oficinas e experimentos ao vivo para inspirar outras crianças.

“Estamos muito felizes com esse reconhecimento internacional. Queremos inspirar outras crianças e mostrar que a educação transforma vidas”, afirmam as jovens cientistas.

O Global Child Prodigy Awards é considerado uma das mais importantes honrarias para jovens talentos no mundo, destacando contribuições nas áreas de ciência, arte, esportes, empreendedorismo e inovação.

A Tron é uma empresa brasileira de tecnologia e inovação, fundada por Whindersson Nunes e Gildário Lima, com atuação em diversos setores, incluindo o apoio a iniciativas educacionais e sociais que promovem o desenvolvimento de novos talentos no Brasil. Por meio de seu programa de embaixadores mirins, a Tron incentiva crianças e adolescentes, como a Dupla Big Bang, a ampliarem seu impacto positivo na sociedade e a transformarem o ambiente ao seu redor por meio da educação e da ciência.



O apoio de pessoas e iniciativas como a da TRON, irá tornar possível a realização do sonho dessa dupla de irmãs prodígio.