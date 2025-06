Carol Nakamura fala pela primeira vez sobre polêmica com ex-marido

Durante sua passagem pela exposição “Cazuza Exagerado”, Carol Nakamura falou com exclusividade à repórter Monique Arruda, e reagiu publicamente às declarações recentes do ex-marido, Guilherme Leonel, que causaram repercussão ao revelar uma luta contra a depressão e acusá-la de pressão emocional durante os quatro anos de relação.

Carol disse que se surpreendeu ao ler o desabafo de Guilherme na internet. “Fiquei surpresa depois, óbvio, fiquei chateada, mas depois passou. Não posso me chatear por um post depois de uma história de sete anos. Acho que foram sete anos muito bem vividos. Não é um post que vai mudar isso pra mim”, afirmou.

Questionada se já havia conversado com o ex após a publicação, a atriz negou qualquer contato. “Ainda não […] Acho que naturalmente isso vai acontecer. Somos adultos maduros, pessoas que se gostam. Tivemos um casamento duradouro e acho que com certeza esse momento vai acontecer”, explicou, revelando que não descarta um diálogo futuro.

Em seu desabafo, Leonel insinuou que tentou corresponder a expectativas impostas por Carol e que isso o levou a crises emocionais. Sobre a alegação de que ele enfrentava depressão, Nakamura declarou não ter conhecimento do quadro durante o relacionamento. “Acho que esse tipo de problema, de doença, a gente tem que ter um diagnóstico médico, eu nunca soube de nada disso. Se eu soubesse com certeza estaria ajudando. Se ele está agora [com depressão], eu não tenho falado com ele. Quando ele estava comigo eu nunca soube”, disse.