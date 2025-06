Ivete Sangalo anuncia turnê dedicada ao samba

Ivete Sangalo pegou o público de surpresa ao anunciar, nesta terça-feira (17), uma turnê inédita totalmente dedicada ao samba. A nova fase da carreira foi revelada em uma coletiva de imprensa, onde a cantora baiana detalhou o projeto Ivete Clareou, que estreia em outubro com passagem por cinco capitais brasileiras.

“Eu tenho a sorte de ter uma carreira que só me dá alegrias, e, justamente por conta dessa alegria e tranquilidade que eu tenho, eu consigo realizar coisas que muitas vezes estão como sonhos no meu coração, como memória afetiva, que é o caso do samba”, declarou.

A estreia está marcada para o dia 25 de outubro em São Paulo. Depois, Ivete passa por Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e encerra em Porto Alegre, no dia 13 de dezembro.

Com repertório que mistura clássicos do samba com músicas autorais repaginadas, Ivete Clareou promete uma experiência completamente diferente do que os fãs estão acostumados a ver nos palcos. A artista, inclusive, sinalizou que a turnê pode se estender para mais cidades.

“Ano que vem, a depender de como a gente entenda de como esse projeto é viável, de que a gente pode viajar mais, a gente vai sentar e entender de outra forma. Mas eu acho muito coerente uma turnê com cinco shows de um seguimento onde eu saio daquele lugar onde as pessoas me conhecem para algo novo”, afirmou Ivete.

A venda de ingressos começa no dia 8 de julho, exclusivamente pelo site da Ingresse. Os valores ainda não foram divulgados, mas a expectativa já é alta entre os fãs.