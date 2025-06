Oruam afirma que soltura do pai, Marcinho VP, está próxima: "já pagou tudo"

Durante uma live feita nesta terça-feira (17), o cantor Oruam respondeu uma perguntas dos seguidores sobre o pai, Marcinho VP, que está preso há quase 30 anos.

“Quando meu pai vai ser solto? Em breve, tropa! Meu pai já não deve mais nada, mas a instituição não solta ele. Parece que a mídia fica colocando ele como vilãozão para sempre, mas meu pai mesmo já não deve mais nada. Ele pagou tudo. Ele vai sair em breve, em nome do Senhor Jesus”, afirmou o artista, demonstrando confiança de que a liberdade do pai está próxima.

Marcinho VP, nome pelo qual ficou conhecido Márcio dos Santos Nepomuceno, está encarcerado desde 1996. Ele foi condenado por tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa. Apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho, organização criminosa com atuação no Rio de Janeiro, Marcinho teria comandado ações violentas e ordenado execuções no Complexo do Alemão, uma das comunidades mais impactadas pela guerra do tráfico.

Saiba Mais Fabiano Moraes Morre aos 55 anos Anne Burrell, chef de programas gastronômicos dos EUA

Morre aos 55 anos Anne Burrell, chef de programas gastronômicos dos EUA Fabiano Moraes Arlindo Cruz deixa hospital após 50 dias

Arlindo Cruz deixa hospital após 50 dias Fabiano Moraes Anitta expõe drama de saúde severa: "Ano desafiador"

A fala do rapper movimentou a internet e dividiu opiniões. Oruam, no entanto, segue firme em sua carreira artística, conquistando espaço no cenário musical enquanto tenta reescrever, à sua maneira, a narrativa que envolve o nome de sua família.