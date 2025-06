Após dívida de R$ 6,5 mil exposta, mãe de Virginia Fonseca quita o IPTU

Após ser exposta pela própria filha por não pagar um IPTU de mais de R$ 6,5 mil, Margareth Serrão, mãe da influenciadora e apresentadora do SBT Virginia Fonseca, resolveu a pendência e foi novamente mencionada pela filha em tom de brincadeira nesta terça-feira (18) .

“Levou para o coração!”, escreveu Virginia nos stories, ao mostrar uma troca de mensagens com a mãe e o comprovante do pagamento. O débito, que se arrastava há meses, era referente a uma sala comercial em Londrina (PR) em nome da influenciadora.

A dívida chegou a gerar um alerta judicial de bloqueio de bens, já que o imóvel está vinculado ao nome de Virginia. Na segunda-feira (17), ela contou que descobriu o problema por acaso e levou um susto ao ser informada que corria risco de ter seus bens penhorados.

Na ocasião, a criadora de conteúdo explicou que havia confiado a administração do imóvel à mãe, mas que a cobrança do IPTU acabou esquecida. O tom, no entanto, foi de leveza. “Deixei na mão da minha mãe, Margareth Serrão. Mas sabe como é, né... passou batido”, relatou ela, entre risos.