Carol e Radamés vencem o Power Couple Brasil 7

A noite de quinta-feira (10) foi marcada por fortes emoções e uma disputa acirrada na final do Power Couple Brasil 7. Carol e Radamés se consagraram os grandes vencedores da temporada, levando para casa um prêmio de R$ 446 mil, valor acumulado durante as provas e dinâmicas do reality. O casal conquistou o público e garantiu 54,24% dos votos, em uma das votações mais expressivas da edição.

A final, apresentada por Rafa Brites e Felipe Andreoli, reuniu todos os ex-participantes da temporada, com exceção de Gretchen e Esdras. O casal havia deixado o programa nas primeiras semanas por motivos de saúde emocional. Nesta quinta-feira, Gretchen voltou a se manifestar nas redes sociais e revelou estar passando por um momento delicado. “Estamos os dois fazendo tratamentos psicológicos”, desabafou, ao revelar que sofre com sintomas de depressão e ansiedade desde que saiu do confinamento.

Adriana e Dhomini ficaram com o segundo lugar e receberam como prêmio um carro zero quilômetro. Já Rayanne e Victor, que completaram o pódio da final, embolsaram R$ 50 mil.

A vitória de Carol e Radamés foi celebrada com entusiasmo pelos fãs do programa nas redes sociais. A trajetória do casal foi marcada por garra, cumplicidade e um bom desempenho em provas decisivas, o que contribuiu para a vitória expressiva na preferência popular. Com o título, o ex-jogador e sua esposa entram para o hall dos casais campeões do Power Couple, levando não só o prêmio em dinheiro, mas também o carinho do público que os acompanhou até o fim.