Duda Nagle assume novo romance com nutricionista

Nesta quinta-feira (10), o ator Duda Nagle surpreendeu seus seguidores ao assumir oficialmente o relacionamento com a nutricionista Mariane Heller, de 31 anos. Em um carrossel de fotos publicadas nas redes sociais, ele aparece em diferentes momentos com a nova companheira e revelou estar em uma fase de “muita sorte”.

O casal posou em cenários distintos: em um destino frio, à beira-mar e até em casa, com um clima de intimidade marcado por marcas de batom e sorrisos cúmplices. A sequência encantou os fãs, mas o que ninguém esperava era a reação de Sabrina Sato. A apresentadora, que foi casada com Duda e é mãe da pequena Zoe, não só curte como também segue a atual do ex e deixou um comentário afetuoso. “Linda e feliz da vida”, escreveu Sabrina, mostrando que a relação entre eles continua amistosa, mesmo com os dois já recomeçando a vida amorosa, já que Sabrina está casada com o ator Nicolas Prattes.

Quem também fez questão de se manifestar foi Leda Nagle, mãe do ator. Em tom de celebração, ela comentou na publicação do filho: “Viva o amor! Sejam muito muito felizes”. A frase foi acompanhada por uma enxurrada de mensagens positivas dos seguidores, que encheram os dois de carinho e desejaram felicidades ao novo casal.