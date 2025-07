Caio Castro é réu em processo milionário e casal pede bloqueio de bens

Longe das câmeras, o ator Caio Castro se viu envolvido em uma disputa judicial após ser apontado como sócio de uma incorporadora acusada de irregularidades na venda de imóveis. A coluna Fábia Oliveira teve acesso exclusivo ao processo que corre na Justiça e revela os detalhes dessa história que pode custar caro ao galã.

O caso envolve um casal, Renan Biazotti e Rafaela Salemme, que decidiu investir em um imóvel no valor de R$ 376 mil, construído pela empresa Nossolar Incorporação de Imóveis. O problema veio à tona quando eles descobriram que a construtora não realizou o “registro da incorporação”, um procedimento essencial, feito em cartório, para formalizar legalmente o empreendimento. A ausência dessa etapa compromete diretamente a regularização da unidade adquirida.

Preocupados com a situação jurídica do imóvel e com a saúde financeira da empresa, os compradores pediram na Justiça o bloqueio dos bens de Caio Castro e de outros dois sócios. Alegam que o ator é apontado em matérias jornalísticas como figura pública e sócio ativo da incorporadora, e por isso deve responder judicialmente. Além do bloqueio de bens, o casal também pleiteia uma multa no valor de R$ 75 mil e a responsabilização direta dos três empreendedores.

Em decisão publicada no último dia 4, a Justiça negou o bloqueio imediato de bens, mas deu um prazo de 60 dias para que a Nossolar regularize o registro da incorporação. Ainda assim, Caio Castro continuará como réu no processo, segundo o juiz responsável, por conta das declarações públicas que o associam diretamente à empresa.