Fernanda Paes Leme revela por que se afastou de Giovanna Ewbank

Durante o episódio do videocast Grande Surto, exibido nesta quarta-feira (16), a atriz Fernanda Paes Leme surpreendeu os fãs ao falar abertamente, pela primeira vez, sobre o afastamento de uma de suas amizades mais icônicas, o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, negando qualquer briga direta, mas deixando claro que o laço não é mais o mesmo.

“Eu tive realmente uma amizade muito próxima e de muitos anos com eles. A gente claramente se afastou e eu nunca falei disso diretamente, mas não teve uma briga. Teve um monte de pequenas coisas, afinidades diferentes, momentos diferentes e sensibilidades diferentes também”, disse Fernanda, ao lado das convidadas Juvi Chagas e Jana Rosa.

Com o tema “Amizade tem prazo de validade?”, o episódio abriu espaço para que Fernanda desabafasse sobre o quanto insistiu em manter a relação, mesmo quando já não havia reciprocidade. “Eu acho que eu cobrei coisas que eu não deveria ter cobrado, atenção que eu poderia ter deixado pra lá e que eu não percebi”, declarou, demonstrando maturidade ao reconhecer seus próprios excessos.

Em outro momento emocionante, a atriz revelou que a dor mais profunda veio da tentativa de insistir em algo que já não fazia mais sentido. “Hoje, eu entendo que sofri muito mais pela insistência do que pela perda em si. Porque amizade não é algo que precisamos forçar, não é uma cobrança, um alerta. Não!”, refletiu.

Apesar do rompimento, Fernanda garantiu que o carinho continua existindo e que não guarda ressentimentos. “Amizade não deveria ter uma multa de rompimento, a gente tem um contrato afetivo que vale até quando faz sentido. No nosso caso, hoje, a gente está afastado, mas o amor existe, ele não sumiu e não some. Da minha parte, não há nenhuma mágoa e eu espero que a gente consiga se encontrar, ter amor e leveza e viver”, finalizou.