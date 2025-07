Empresário paga terapia e ainda dá bônus a quem cuida da saúde mental

Fundador do Dédalos Bar, Nando Dias, banca terapia e ainda premia funcionários que cuidam da saúde mental - (crédito: Divulgação)

Num país onde a saúde mental por muito tempo foi vista como luxo ou tabu, Nando Dias resolveu fazer diferente. Fundador do Dédalos Bar, que já virou referência nacional estabelecimentos voltados ao público LGBTQIAPN+, o empresário implantou há anos um benefício ainda raro: sessões de terapia gratuitas para todos os seus funcionários, sem descontos em folha e com um detalhe incomum de que quem participa, ainda ganha uma bonificação extra.



“Eu acredito que tudo começa na mente, e ela precisa ser cuidada, assim como escovamos os dentes de manhã, lavamos o cabelo, ou bebemos água. Mas nem todos podem pagar por isso, então resolvi dar esse benefício”, explica Nando.



A iniciativa, que nasceu muito antes da recente legislação que obriga empresas a olharem para a saúde mental dos colaboradores, teve origem na própria vivência de Nando no mundo corporativo. “Se você está com uma perna quebrada, todo mundo vê que você não consegue andar e ninguém diz, vai, anda... Mas e os desequilíbrios mentais que ninguém enxerga pois estão dentro da cabeça?”, questiona. “Como funcionário e gerente eu tinha essa necessidade, busquei ajuda e conheci o mundo da terapia. No dia que abri o Dédalos, já busquei por esse benefício.”

Cuidar da mente é regra, não exceção

Para os funcionários do Dédalos, os atendimentos são individuais, feitos por psicólogos cadastrados numa plataforma com ampla diversidade. Os próprios colaboradores escolhem com quem querem falar, após preencherem questionários que ajudam a identificar temas como ansiedade, depressão ou burnout. E mais: a cada sessão feita, eles acumulam bônus mensais em um cartão de crédito.



“Eu acho o salário tão longe do que ainda vou oferecer com o crescimento da marca, que não cobro nada, não desconto nada. Além de pagar a terapia, ainda pago pra eles não faltarem”, diz o criador da casa, que também implantou a escala 4x3 em seu estabelecimento.



Ainda assim, mesmo com a proposta inovadora, apenas um terço dos colaboradores aderiu à terapia até hoje. “Falar de si não é fácil. Cuidar da gente não é fácil, é mais fácil falar da vida dos outros... Sentar na cadeira e ligar a câmera e falar da sua vida pra um profissional desconhecido é delicado pra todos”, reconhece Nando.

Mas ele segue apostando na transformação pela escuta. “Acredito que essa própria matéria irá ajudar não só a minha equipe como outras pessoas a aderir a terapia. Com a terapia em dia, já não é simples viver, imagine sem nenhum tipo de apoio? Em breve farei mais campanhas com depoimentos de funcionários mais antigos.”

A terapia adotada é a TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental), com eficácia comprovada pela ciência. “Eu jamais ofereceria essas bobagens de psicanálise ou constelação familiar”, diz, com franqueza. “O TCC traz resultados mais rápidos, te deixa mais inteligente, traz o autoconhecimento... Mas tudo depende da química do psicólogo com o paciente.”



Os efeitos positivos no ambiente de trabalho já são perceptíveis. Nando conta que recebe relatos emocionantes de diversos colaboradores, o que lhe traz a sensação de dever cumprido e reforça a importância de investir no bem-estar da equipe.



Para Nando, essa política de cuidado com a saúde mental está completamente alinhada à essência do Dédalos Bar como espaço de acolhimento. “Nós LGBT+ fomos reprimidos a vida inteira pelos nossos desejos, por gerações, e essa repressão tem consequências enormes. Acredito que nossa empresa traz essa consciência, faz olhar para coisas que estavam lá e ninguém prestava atenção. Só de olhar para algo que nunca foi enxergado já é uma grande vitória”, conta.

Um passo à frente, sempre

Apesar da nova lei federal, que obriga empresas a implementarem medidas voltadas à saúde mental, o empreendedor faz questão de lembrar: “Eu já fazia antes de ter lei.” E reforça que o plano de saúde tradicional não resolve tudo. “Terapia precisa ser levada a sério para o resto da vida. Todos iremos trabalhar melhor, produzir mais, e viver um pouco mais em paz, apesar de toda essa selvageria do mundo adorável que é o capitalismo”, analisa.



O próximo plano do empreendedor é oferecer educação financeira e inteligência emocional aos colaboradores. “Pra mim está tudo bem conectado. E eu gosto de estar vários passos à frente, e é com um time mentalmente saudável que vamos chegar lá.”





